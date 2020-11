Interprétation chamanique de l'Equinoxe d'Automne

compactage de notre énergie, en réorganisant notre façon de vivre.

Nos pertes d’énergie sont étroitement liées au sentiment de notre propre importance; ce sentiment qui distille son venin dans les méandres saturés de notre dialogue intérieur.

Économiser notre énergie relève très souvent d’une décision dans l’instant.

" Oh ! Ce soir, je reçois mes meilleurs amis … et il me reste juste un quart d’heure pour descendre acheter ce pain divin, avant la fermeture de cette fameuse boulangerie, la meilleure des environs …"

Temps d’arrêt … Présence … Et si j’utilisais ces fameuses quinze minutes pour me poser, m’asseoir, fermer les yeux, faire le vide …

Échangerais-je ma sacro-sainte baguette à l’ancienne pour un peu de ce pain spirituel …

Me voilà face à une action simple, loin des feux de la rampe, qui peut rééquilibrer mon horloge interne.

Don Juan, le sorcier Yaqui de Castaneda , l’expliquait ainsi à son apprenti :

« Tout ce qui est exigé : impeccabilité et énergie et ça commence par un seul acte qui doit être délibéré, précis, soutenu. On acquiert, si cet acte se répète assez longtemps, le sens d’une intention inflexible, qui peut s’appliquer à tout. Si l’on y parvient, la route se dégage. Une chose en entraîne une autre jusqu’à ce que le guerrier prenne conscience de tout son potentiel. »

La méditation, qu’elle soit assise, couchée, debout ou dans le mouvement est une porte ouverte sur la Créativité au sens magique du terme, à savoir une qualité qui anime et qui donne de l’intensité à ce que l'on est en train de faire.