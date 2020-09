PORTES INTEMPORELLES du chamanisme

librairie spiritualité - religion

librairie spiritualité - reflets de cristal

Notre librairie est spécialisée dans le domaine de la spiritualité - religion - ésotérisme. Dans le domaine de l'astrologie on trouve dans notre catalogue les livres des astrologues André Barbault, Dane Rudhyar, Papus, Laurence Larzul. Dans le domaine du chamanisme et du druidisme en Europe on trouve les ouvrages de Carlos Castaneda, Luis Ansa, Miguel Ruiz et même ceux d'anthropologie avec Mircea Eliade. Notre rayon new-âge est aussi conséquent avec les derniers livers sur les enfants Indigo, la nouvelle conscience planétaire, la guérison par les chakras et bien d'autres manifestation de ce courant. N'hésitez pas à nous joindre pour bénéficier du catalogue entier de la librairie ésotérique





livres d'astrologie ABC de l’Astrologie karmique

Votre thème astral, mode d’emploi

La pratique de l’astrologie



Livres sur le New-Age Le pouvoir du moment présent

La guérison par les chakras

Enfants Indigo



livres sur le chamanisme Le secret toltèque

Renaissance du chamanisme occidental

Oeuvres de Carlos Castaneda et Miguel Ruiz

Nous renouvelons régulièrement notre catalogue en partenariat avec la librairie Saphira et la librairie du Verseau à Perpignan. Ainsi des nouveautés dans le domaine de la religion ont fait leur apparition dans nos rayon : le drame de l'humanisme athée d'Henri de Lubac, les textes des pères du désert, les livres de de Teilhard de Chardin...